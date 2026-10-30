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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 2 Epizoda 1

Po preporuci doktora Savi Bačić napusti Podgoricu i posjeti rodni kraj, Durmitor, gdje potraži duševni mir. Jovo Radmilović pod jakim je pritiskom zaručnice, a Lina se osjeća napuštenom otkad je Savo nestao iz Budve.

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Budva na pjeni od mora 2
S2/E1
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