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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 2 Epizoda 7

Boninijev odvjetnik dolazi u Podgoricu procijeniti Savinu tvrtku te ponuditi Nađi njen otkup. Vijest o Lininoj smrti zakomplicira cijelu situaciju. Traži se osoba koja joj je naudila, a i mediji započnu hajku protiv Bačićevih. U Budvu dolazi Miletova kćer Tijana.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 2

  • Sezona 3

50:54
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 4. epizoda

4. epizoda

Lunjo dobije nužno potreban novac od Bojane Bačić kako bi spasio život Lini i oslobodio je zatočeništva, ali time ne rješava sve probleme. Martin, Alek i Nataša se verbalno i fizički sukobe na plaži, a Savin odnos s Katarinom postaje bolji.
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57:09
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 5. epizoda

5. epizoda

Lina je oslobođena! Bojana i Luka se opet posvađaju zbog poklona koji je dobila od nogometaša Mirovića, a Savo otkriva Katarini dramatičan događaj iz djetinjstva čije posljedice još nosi u sebi. Ona ga nagovara da ode do Bora i suoči se s njim.
Dostupno još 1 dan
1:01:45
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 6. epizoda

6. epizoda

Policija uhiti Aleka zbog sumnje da je opljačkao benzinsku postaju. U novu kuću Radmilovića stiže Olgina ljubav iz Beograda, profesor Mile. Luka prizna da je raskinuo s Bojanom, a Jovo odlazi u Tivtu pronaći Ninu. Lina otkriva da gdje se skriva Savo.
Dostupno još 1 dan
51:02
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 7. epizoda

7. epizoda

Boninijev odvjetnik dolazi u Podgoricu procijeniti Savinu tvrtku te ponuditi Nađi njen otkup. Vijest o Lininoj smrti zakomplicira cijelu situaciju. Traži se osoba koja joj je naudila, a i mediji započnu hajku protiv Bačićevih. U Budvu dolazi Miletova kćer Tijana.
Dostupno još 2 dana
51:17
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 8. epizoda

8. epizoda

Policajci suoče blagajnicu s benzinske s Alekom, a inspektori ispituju Sava i Nađu o Lininoj smrti. Luka, kao pravi domaćim, vodi 'turistkinje' Tijanu i Hanu na tržnicu gdje ih upoznaje sa Zorom. Miletova kćer Tijana i Luka se polako zbližavaju...
Dostupno još 3 dana
53:40
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 9. epizoda

9. epizoda

Profesor Mile prisiljen je otići na predavanje, a Bojana odluči nastaviti školovanje u Podgorici te prije odlaska poželi susresti se s Lukom. Martin raskida vezu sa Natašom koja je uvjerena da je kustosica muzeja njegova nova djevojka, a Lunjo prizna Savi da ga Bonini želi ubiti!
Dostupno još 4 dana
54:43
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 10. epizoda

10. epizoda

Olga prizna Jovi da je počinila najgoru poslovnu pogrešku . Luka i Bojana nađu se prije njezinog odlaska u Podgoricu. Međutim, Luka je već pronašao drugu djevojku...Savo otkriva identitet osobe koja je donosila poslovne odluke za vrijeme njegove odsutnosti.
Dostupno još 5 dana
58:25
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 11. epizoda

11. epizoda

'Svježe' rastavljeni Mile vratio se u Budvu Olgi s kojom želi započeti novi život. Sava se boji da će Boninijev dolazak u Budvu uzdrmati njegovu obitelj pa odluči biti oprezniji. U međuvremenu, Franko i Bili natjeraju Lunju da na prijevaru dogovori sastanak Save i Boninija…
Dostupno još 6 dana
1:04:07
Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 12. epizoda

12. epizoda

Sava Bačić napokon se sastaje s Boninijem kako bi konačno riješili nesporazum oko kojeg se u posljednje vrijeme sukobljavaju. Bojana je doznala što smjera njezin otac pa zamoli Luku i ostale članove obitelji Radmilović za pomoć. Olgu odvode u lisicama...
Dostupno još 7 dana

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