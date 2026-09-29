Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 7. epizoda

Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora
Dostupno još 2 dana
Boninijev odvjetnik dolazi u Podgoricu procijeniti Savinu tvrtku te ponuditi Nađi njen otkup. Vijest o Lininoj smrti zakomplicira cijelu situaciju. Traži se osoba koja joj je naudila, a i mediji započnu hajku protiv Bačićevih. U Budvu dolazi Miletova kćer Tijana.Prikaži više
Sezona 2'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
Sezona 3'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
50:54
4. epizoda
Lunjo dobije nužno potreban novac od Bojane Bačić kako bi spasio život Lini i oslobodio je zatočeništva, ali time ne rješava sve probleme. Martin, Alek i Nataša se verbalno i fizički sukobe na plaži, a Savin odnos s Katarinom postaje bolji.
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57:09
5. epizoda
Lina je oslobođena! Bojana i Luka se opet posvađaju zbog poklona koji je dobila od nogometaša Mirovića, a Savo otkriva Katarini dramatičan događaj iz djetinjstva čije posljedice još nosi u sebi. Ona ga nagovara da ode do Bora i suoči se s njim.
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1:01:45
6. epizoda
Policija uhiti Aleka zbog sumnje da je opljačkao benzinsku postaju. U novu kuću Radmilovića stiže Olgina ljubav iz Beograda, profesor Mile. Luka prizna da je raskinuo s Bojanom, a Jovo odlazi u Tivtu pronaći Ninu. Lina otkriva da gdje se skriva Savo.
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51:02
7. epizoda
Boninijev odvjetnik dolazi u Podgoricu procijeniti Savinu tvrtku te ponuditi Nađi njen otkup. Vijest o Lininoj smrti zakomplicira cijelu situaciju. Traži se osoba koja joj je naudila, a i mediji započnu hajku protiv Bačićevih. U Budvu dolazi Miletova kćer Tijana.
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51:17
8. epizoda
Policajci suoče blagajnicu s benzinske s Alekom, a inspektori ispituju Sava i Nađu o Lininoj smrti. Luka, kao pravi domaćim, vodi 'turistkinje' Tijanu i Hanu na tržnicu gdje ih upoznaje sa Zorom. Miletova kćer Tijana i Luka se polako zbližavaju...
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53:40
9. epizoda
Profesor Mile prisiljen je otići na predavanje, a Bojana odluči nastaviti školovanje u Podgorici te prije odlaska poželi susresti se s Lukom. Martin raskida vezu sa Natašom koja je uvjerena da je kustosica muzeja njegova nova djevojka, a Lunjo prizna Savi da ga Bonini želi ubiti!
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54:43
10. epizoda
Olga prizna Jovi da je počinila najgoru poslovnu pogrešku . Luka i Bojana nađu se prije njezinog odlaska u Podgoricu. Međutim, Luka je već pronašao drugu djevojku...Savo otkriva identitet osobe koja je donosila poslovne odluke za vrijeme njegove odsutnosti.
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58:25
11. epizoda
'Svježe' rastavljeni Mile vratio se u Budvu Olgi s kojom želi započeti novi život. Sava se boji da će Boninijev dolazak u Budvu uzdrmati njegovu obitelj pa odluči biti oprezniji. U međuvremenu, Franko i Bili natjeraju Lunju da na prijevaru dogovori sastanak Save i Boninija…
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