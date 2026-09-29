Budva na pjeni od mora - Sezona 2 - 10. epizoda

Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora
Dostupno još 5 dana
Olga prizna Jovi da je počinila najgoru poslovnu pogrešku . Luka i Bojana nađu se prije njezinog odlaska u Podgoricu. Međutim, Luka je već pronašao drugu djevojku...Savo otkriva identitet osobe koja je donosila poslovne odluke za vrijeme njegove odsutnosti.Prikaži više
Sezona 2'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
Sezona 3'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
50:54
4. epizoda
Lunjo dobije nužno potreban novac od Bojane Bačić kako bi spasio život Lini i oslobodio je zatočeništva, ali time ne rješava sve probleme. Martin, Alek i Nataša se verbalno i fizički sukobe na plaži, a Savin odnos s Katarinom postaje bolji.
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57:09
5. epizoda
Lina je oslobođena! Bojana i Luka se opet posvađaju zbog poklona koji je dobila od nogometaša Mirovića, a Savo otkriva Katarini dramatičan događaj iz djetinjstva čije posljedice još nosi u sebi. Ona ga nagovara da ode do Bora i suoči se s njim.
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1:01:45
6. epizoda
Policija uhiti Aleka zbog sumnje da je opljačkao benzinsku postaju. U novu kuću Radmilovića stiže Olgina ljubav iz Beograda, profesor Mile. Luka prizna da je raskinuo s Bojanom, a Jovo odlazi u Tivtu pronaći Ninu. Lina otkriva da gdje se skriva Savo.
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51:02
7. epizoda
Boninijev odvjetnik dolazi u Podgoricu procijeniti Savinu tvrtku te ponuditi Nađi njen otkup. Vijest o Lininoj smrti zakomplicira cijelu situaciju. Traži se osoba koja joj je naudila, a i mediji započnu hajku protiv Bačićevih. U Budvu dolazi Miletova kćer Tijana.
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51:17
8. epizoda
Policajci suoče blagajnicu s benzinske s Alekom, a inspektori ispituju Sava i Nađu o Lininoj smrti. Luka, kao pravi domaćim, vodi 'turistkinje' Tijanu i Hanu na tržnicu gdje ih upoznaje sa Zorom. Miletova kćer Tijana i Luka se polako zbližavaju...
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53:40
9. epizoda
Profesor Mile prisiljen je otići na predavanje, a Bojana odluči nastaviti školovanje u Podgorici te prije odlaska poželi susresti se s Lukom. Martin raskida vezu sa Natašom koja je uvjerena da je kustosica muzeja njegova nova djevojka, a Lunjo prizna Savi da ga Bonini želi ubiti!
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54:43
10. epizoda
Olga prizna Jovi da je počinila najgoru poslovnu pogrešku . Luka i Bojana nađu se prije njezinog odlaska u Podgoricu. Međutim, Luka je već pronašao drugu djevojku...Savo otkriva identitet osobe koja je donosila poslovne odluke za vrijeme njegove odsutnosti.
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58:25
11. epizoda
'Svježe' rastavljeni Mile vratio se u Budvu Olgi s kojom želi započeti novi život. Sava se boji da će Boninijev dolazak u Budvu uzdrmati njegovu obitelj pa odluči biti oprezniji. U međuvremenu, Franko i Bili natjeraju Lunju da na prijevaru dogovori sastanak Save i Boninija…
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