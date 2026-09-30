Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 9. epizoda

Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora
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Boris predloži Mili da se udruže protiv Save. No Mila potom odlazi na sastanak sa Savom, na kojem pristane vratiti se kao direktorica njegove tvrtke. Korumpirani policajac Nikita odluči iskoristiti Miljanu kako bi se približio Savi, a Aleksej pokazuje Lunji lokaciju na kojoj želi izgraditi hotel.Prikaži više
Sezona 2'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
Sezona 3'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
49:17
1. epizoda
Nakon razvoda od Nađe i njezinog odlaska u Dubai, Savo Bačić traži novog direktora svoje tvrtke ostavljene u problemima. Pored svega toga novinarka nezavisne televizije istražuje događaje vezane za narkobosa Boninija i njegov odnos sa Savom. Olgu, osumnjičenu za zloupotrebu službenog položaja, puštaju iz pritvora da se brani sa slobode.
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56:57
2. epizoda
Zbog Tijane, s kojom ljubuje još od prošlog ljeta, Luka nije siguran šta osjeća prema Bojani, a pogotovo ne zna je li spreman postati otac. Bojana, razočarana i povrijeđena Lukinom reakcijom, želi pobaciti, ali u tome je sprječava Savo.
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58:26
3. epizoda
Nađa se vraća u Budvu zbog kćeri i organizacije vjenčanja. Radmilovići imaju sasvim drugu ideju o tome kako treba izgledati vjenčanje Bojane i Luke zbog čega se Nađa i djed Joko ne uspijevaju dogovoriti ni oko jednog detalja. Alek posudi barku od Luke za šverc narkotika za budvanskog narkodilera Petra Serdara.
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56:53
4. epizoda
Nakon Milinog pozitivnog komentara o Savinoj tvrtki u TV emisiji, Boris slaže kako je ona govorila po njegovim instrukcijama, pokušavajući time dobiti bodove kod Save. Mila prihvaća njegovu igru – cilj joj je manipulirati Borisom, a istovremeno zavesti Savu.
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48:27
5. epizoda
Radmilovići ipak dolaze na svadbeno slavlje u Jovinu konobu iako na zabavu nisu bili pozvani. Savo je također došao čestitati kćerki, dok ljutita i povrijeđena Nađa odlazi natrag za Dubai. Alek ne može u potpunosti uživati u slavlju jer ga Petar Serdar stalno zove na mobitel.
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51:16
6. epizoda
Savo je dogovorio novi intervju s novinarkom Valentinom, od koje pokušava doznati tko zapravo stoji iza medijskog linča na njega. Jovo dolazi u stranku ne bi li razgovarao s predsjednikom Vasilijem u nadi da će tako pomoći svojoj sestri Olgi.
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54:48
7. epizoda
Luka se hitno mora javiti policiji jer mu je barka zaplijenjena prilikom Alekovog uhićenja. Serdar odlazi kod Senke kako bi preko nje upozorio Aleka da drži jezik za zubima i ne priča s policajcima. Mila želi otići iz tvrtke, no Savo joj to ne želi dozvoliti i pokreće potjeru za njom.
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52:12
8. epizoda
Savo i Luka doznaju za loše nalaze ultrazvuka, no ipak žele čuti mišljenje drugog liječnika. Savo želi pomoći Aleku pa nakon razgovora s prijateljem Mirkom odluči angažirati mladu i uspješnu odvjetnicu Anitu Nikezić.
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55:29
9. epizoda
Boris predloži Mili da se udruže protiv Save. No Mila potom odlazi na sastanak sa Savom, na kojem pristane vratiti se kao direktorica njegove tvrtke. Korumpirani policajac Nikita odluči iskoristiti Miljanu kako bi se približio Savi, a Aleksej pokazuje Lunji lokaciju na kojoj želi izgraditi hotel.
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50:09
10. epizoda
Sukobi između Save i njegovih poslovnih partnera se produbljuju, dok Luka i Bojana sve teže održavaju odnos. U pozadini se razvijaju nove intrige oko investicija i kontrole nad poslovima.
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55:10
11. epizoda
Napetosti u obitelji Radmilović rastu, a nove informacije o poslovima i vezama dodatno kompliciraju odnose. Likovi počinju donositi rizične odluke koje će imati posljedice.
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1:03:33
12. epizoda
Intrige se šire – pojavljuju se nove sumnje i izdaje, a pojedini likovi pokušavaju otkriti tko zapravo vuče konce iza kulisa.
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49:33
13. epizoda
Odnosi među glavnim likovima dolaze do točke pucanja. Tajne iz prošlosti izlaze na vidjelo i dodatno destabiliziraju već narušene odnose.
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50:23
14. epizoda
Nakon intervjua s novinarkom Valentinom, koja ima povjerljive informacije o Savinom životu i poslovima, on postaje sumnjičav i vjeruje da ga netko špijunira. Mila pokušava otkriti za koga radi Lunjo te organizira praćenje i vlastiti susret s Aleksejem.
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52:05
15. epizoda
Mila potajno obećaje Alekseju da će nagovoriti Savu na prodaju svog apartman-hotela, ali samo ako će dobiti zadovoljavajući postotak od prodaje. Lunjo sumnja da je posrijedi neka prijevara, da će ostati bez svog novca.
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51:23
16. epizoda
U Savinu tvrtku stiže Đurašković koji tvrdi da zna tko je uistinu Mila Kovač. Vasilije otkriva Olgi djelomičnu priču o Hiltonu, a Lunjo se preko novinarke želi osvetiti Savi i Mili jer su ga prevarili.Lunjo započinje vezu s Aleksejevom bivšom ženom.
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49:50
17. epizoda
Iako ga je Anči suočila s dokazima protiv Mile, Savo i dalje sumnja u njezine namjere, Luka daje oglas za prodaju barke. Želi završiti fakultet, ali i dobiti ozbiljan posao kako bi se brinuo o obitelji. Tajanstvena mlada žena potencijalni je kupac…
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51:46
18. epizoda
Jovo otkriva Jokine namjere da oženi Luciju, ali izrazi svoju bojazan Olgi vjerujući da im je otac potpuno poludio. Bojana predlaže Luki da proba raditi za Savu, a Aleksej pritišće Lunju i Vasilija oko dozvola za gradnju te ih upoznaje s Dijanom.
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50:29
19. epizoda
Savo angažira Luku kao prevoditelja za investitore iz Belgije, a Joko prosi Luciju koja je teško bolesna. Alek je spreman cinkati Serdara policiji. Doznavši što mu se sprema, Serdar naredi Nikiti da se riješi Aleka, te da namami Bačića u zamku.
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51:22
20. epizoda
Olga pristane pomoći Vasiliju oko dobivanja dozvola za Hilton, iako je uvjerena da se iza cijelog projekta krije prevara. Lunjo upada u probleme s lokalnim dilerom Tonijem.
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46:05
21. epizoda
Lunjo otkriva da je Aleksej pobjegao u Rusiju zajedno s Natašom, uzevši prethodno novac iz banke. Da stvar bude gora, saznaje da je čitav slučaj Hilton Budva predan policiji. Serdar naredi Nikiti da, umjesto Aleka, 'dovrše' Savu Bačića.
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