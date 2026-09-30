Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 23. epizoda

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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 3 Epizoda 23

Nikita ne uspijeva ubiti Savu, koji se nakon buđenja iz kome ne sjeća kobne večeri i premlaćivanja. U posjet mu iznenada dolazi Nadja, a Olga odlazi u Podgoricu kako bi upoznala Vasilijevu majku. Jovo otvara kafić na plaži..

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  • Sezona 2

  • Sezona 3

49:17
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 1. epizoda

1. epizoda

Nakon razvoda od Nađe i njezinog odlaska u Dubai, Savo Bačić traži novog direktora svoje tvrtke ostavljene u problemima. Pored svega toga novinarka nezavisne televizije istražuje događaje vezane za narkobosa Boninija i njegov odnos sa Savom. Olgu, osumnjičenu za zloupotrebu službenog položaja, puštaju iz pritvora da se brani sa slobode.
Dostupno još 6 dana
56:57
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 2. epizoda

2. epizoda

Zbog Tijane, s kojom ljubuje još od prošlog ljeta, Luka nije siguran šta osjeća prema Bojani, a pogotovo ne zna je li spreman postati otac. Bojana, razočarana i povrijeđena Lukinom reakcijom, želi pobaciti, ali u tome je sprječava Savo.
Dostupno još 7 dana
58:26
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 3. epizoda

3. epizoda

Nađa se vraća u Budvu zbog kćeri i organizacije vjenčanja. Radmilovići imaju sasvim drugu ideju o tome kako treba izgledati vjenčanje Bojane i Luke zbog čega se Nađa i djed Joko ne uspijevaju dogovoriti ni oko jednog detalja. Alek posudi barku od Luke za šverc narkotika za budvanskog narkodilera Petra Serdara.
Dostupno još 8 dana
56:53
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 4. epizoda

4. epizoda

Nakon Milinog pozitivnog komentara o Savinoj tvrtki u TV emisiji, Boris slaže kako je ona govorila po njegovim instrukcijama, pokušavajući time dobiti bodove kod Save. Mila prihvaća njegovu igru – cilj joj je manipulirati Borisom, a istovremeno zavesti Savu.
Dostupno još 9 dana
48:27
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 5. epizoda

5. epizoda

Radmilovići ipak dolaze na svadbeno slavlje u Jovinu konobu iako na zabavu nisu bili pozvani. Savo je također došao čestitati kćerki, dok ljutita i povrijeđena Nađa odlazi natrag za Dubai. Alek ne može u potpunosti uživati u slavlju jer ga Petar Serdar stalno zove na mobitel.
Dostupno još 10 dana
51:16
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 6. epizoda

6. epizoda

Savo je dogovorio novi intervju s novinarkom Valentinom, od koje pokušava doznati tko zapravo stoji iza medijskog linča na njega. Jovo dolazi u stranku ne bi li razgovarao s predsjednikom Vasilijem u nadi da će tako pomoći svojoj sestri Olgi.
Dostupno još 11 dana
54:48
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 7. epizoda

7. epizoda

Luka se hitno mora javiti policiji jer mu je barka zaplijenjena prilikom Alekovog uhićenja. Serdar odlazi kod Senke kako bi preko nje upozorio Aleka da drži jezik za zubima i ne priča s policajcima. Mila želi otići iz tvrtke, no Savo joj to ne želi dozvoliti i pokreće potjeru za njom.
Dostupno još 12 dana
52:12
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 8. epizoda

8. epizoda

Savo i Luka doznaju za loše nalaze ultrazvuka, no ipak žele čuti mišljenje drugog liječnika. Savo želi pomoći Aleku pa nakon razgovora s prijateljem Mirkom odluči angažirati mladu i uspješnu odvjetnicu Anitu Nikezić.
Dostupno još 13 dana
55:29
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 9. epizoda

9. epizoda

Boris predloži Mili da se udruže protiv Save. No Mila potom odlazi na sastanak sa Savom, na kojem pristane vratiti se kao direktorica njegove tvrtke. Korumpirani policajac Nikita odluči iskoristiti Miljanu kako bi se približio Savi, a Aleksej pokazuje Lunji lokaciju na kojoj želi izgraditi hotel.
Dostupno još 14 dana
50:09
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 10. epizoda

10. epizoda

Sukobi između Save i njegovih poslovnih partnera se produbljuju, dok Luka i Bojana sve teže održavaju odnos. U pozadini se razvijaju nove intrige oko investicija i kontrole nad poslovima.
Dostupno još 15 dana
55:10
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 11. epizoda

11. epizoda

Napetosti u obitelji Radmilović rastu, a nove informacije o poslovima i vezama dodatno kompliciraju odnose. Likovi počinju donositi rizične odluke koje će imati posljedice.
Dostupno još 16 dana
1:03:33
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 12. epizoda

12. epizoda

Intrige se šire – pojavljuju se nove sumnje i izdaje, a pojedini likovi pokušavaju otkriti tko zapravo vuče konce iza kulisa.
Dostupno još 17 dana
49:33
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 13. epizoda

13. epizoda

Odnosi među glavnim likovima dolaze do točke pucanja. Tajne iz prošlosti izlaze na vidjelo i dodatno destabiliziraju već narušene odnose.
Dostupno još 18 dana
50:23
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 14. epizoda

14. epizoda

Nakon intervjua s novinarkom Valentinom, koja ima povjerljive informacije o Savinom životu i poslovima, on postaje sumnjičav i vjeruje da ga netko špijunira. Mila pokušava otkriti za koga radi Lunjo te organizira praćenje i vlastiti susret s Aleksejem.
Dostupno još 20 dana
52:05
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 15. epizoda

15. epizoda

Mila potajno obećaje Alekseju da će nagovoriti Savu na prodaju svog apartman-hotela, ali samo ako će dobiti zadovoljavajući postotak od prodaje. Lunjo sumnja da je posrijedi neka prijevara, da će ostati bez svog novca.
Dostupno još 21 dana
51:23
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 16. epizoda

16. epizoda

U Savinu tvrtku stiže Đurašković koji tvrdi da zna tko je uistinu Mila Kovač. Vasilije otkriva Olgi djelomičnu priču o Hiltonu, a Lunjo se preko novinarke želi osvetiti Savi i Mili jer su ga prevarili.Lunjo započinje vezu s Aleksejevom bivšom ženom.
Dostupno još 22 dana
49:50
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 17. epizoda

17. epizoda

Iako ga je Anči suočila s dokazima protiv Mile, Savo i dalje sumnja u njezine namjere, Luka daje oglas za prodaju barke. Želi završiti fakultet, ali i dobiti ozbiljan posao kako bi se brinuo o obitelji. Tajanstvena mlada žena potencijalni je kupac…
Dostupno još 23 dana
51:46
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 18. epizoda

18. epizoda

Jovo otkriva Jokine namjere da oženi Luciju, ali izrazi svoju bojazan Olgi vjerujući da im je otac potpuno poludio. Bojana predlaže Luki da proba raditi za Savu, a Aleksej pritišće Lunju i Vasilija oko dozvola za gradnju te ih upoznaje s Dijanom.
Dostupno još 25 dana
50:29
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 19. epizoda

19. epizoda

Savo angažira Luku kao prevoditelja za investitore iz Belgije, a Joko prosi Luciju koja je teško bolesna. Alek je spreman cinkati Serdara policiji. Doznavši što mu se sprema, Serdar naredi Nikiti da se riješi Aleka, te da namami Bačića u zamku.
Dostupno još 26 dana
51:22
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 20. epizoda

20. epizoda

Olga pristane pomoći Vasiliju oko dobivanja dozvola za Hilton, iako je uvjerena da se iza cijelog projekta krije prevara. Lunjo upada u probleme s lokalnim dilerom Tonijem.
Dostupno još 27 dana
46:05
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 21. epizoda

21. epizoda

Lunjo otkriva da je Aleksej pobjegao u Rusiju zajedno s Natašom, uzevši prethodno novac iz banke. Da stvar bude gora, saznaje da je čitav slučaj Hilton Budva predan policiji. Serdar naredi Nikiti da, umjesto Aleka, 'dovrše' Savu Bačića.
Dostupno još 27 dana
51:52
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 22. epizoda

22. epizoda

Savo je u komi nakon što su ga pretukli Serdarovi ljudi. Lunjo je u sve većim financijskim problemima jer je dužan, između ostalog, i lokalnom dileru Toniju. U međuvremenu, Lunjo odlazi u bolnicu u posjet Savi, a isti plan ima i Nikita.
Dostupno još 29 dana
54:39
Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 23. epizoda

23. epizoda

Nikita ne uspijeva ubiti Savu, koji se nakon buđenja iz kome ne sjeća kobne večeri i premlaćivanja. U posjet mu iznenada dolazi Nadja, a Olga odlazi u Podgoricu kako bi upoznala Vasilijevu majku. Jovo otvara kafić na plaži..

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