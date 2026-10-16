Budva na pjeni od mora - Sezona 3 - 39. epizoda

Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora
Gabrijela priča Grazianu kako je shvatila da Boćo možda i nije pravi izbor za nju. Savo odlazi u posjet Bojani kako bi saznao što je otkrila o Mili. Odlazi na adresu koju mu je dala Bojana, ne sluteći da će tamo susresti Milinog oca.Prikaži više
Sezona 3'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
55:10
11. epizoda
Napetosti u obitelji Radmilović rastu, a nove informacije o poslovima i vezama dodatno kompliciraju odnose. Likovi počinju donositi rizične odluke koje će imati posljedice.
Dostupno još samo danas
1:03:33
12. epizoda
Intrige se šire – pojavljuju se nove sumnje i izdaje, a pojedini likovi pokušavaju otkriti tko zapravo vuče konce iza kulisa.
Dostupno još 1 dan
49:33
13. epizoda
Odnosi među glavnim likovima dolaze do točke pucanja. Tajne iz prošlosti izlaze na vidjelo i dodatno destabiliziraju već narušene odnose.
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50:23
14. epizoda
Nakon intervjua s novinarkom Valentinom, koja ima povjerljive informacije o Savinom životu i poslovima, on postaje sumnjičav i vjeruje da ga netko špijunira. Mila pokušava otkriti za koga radi Lunjo te organizira praćenje i vlastiti susret s Aleksejem.
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52:05
15. epizoda
Mila potajno obećaje Alekseju da će nagovoriti Savu na prodaju svog apartman-hotela, ali samo ako će dobiti zadovoljavajući postotak od prodaje. Lunjo sumnja da je posrijedi neka prijevara, da će ostati bez svog novca.
Dostupno još 5 dana
51:23
16. epizoda
U Savinu tvrtku stiže Đurašković koji tvrdi da zna tko je uistinu Mila Kovač. Vasilije otkriva Olgi djelomičnu priču o Hiltonu, a Lunjo se preko novinarke želi osvetiti Savi i Mili jer su ga prevarili.Lunjo započinje vezu s Aleksejevom bivšom ženom.
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49:50
17. epizoda
Iako ga je Anči suočila s dokazima protiv Mile, Savo i dalje sumnja u njezine namjere, Luka daje oglas za prodaju barke. Želi završiti fakultet, ali i dobiti ozbiljan posao kako bi se brinuo o obitelji. Tajanstvena mlada žena potencijalni je kupac…
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51:46
18. epizoda
Jovo otkriva Jokine namjere da oženi Luciju, ali izrazi svoju bojazan Olgi vjerujući da im je otac potpuno poludio. Bojana predlaže Luki da proba raditi za Savu, a Aleksej pritišće Lunju i Vasilija oko dozvola za gradnju te ih upoznaje s Dijanom.
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50:29
19. epizoda
Savo angažira Luku kao prevoditelja za investitore iz Belgije, a Joko prosi Luciju koja je teško bolesna. Alek je spreman cinkati Serdara policiji. Doznavši što mu se sprema, Serdar naredi Nikiti da se riješi Aleka, te da namami Bačića u zamku.
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51:22
20. epizoda
Olga pristane pomoći Vasiliju oko dobivanja dozvola za Hilton, iako je uvjerena da se iza cijelog projekta krije prevara. Lunjo upada u probleme s lokalnim dilerom Tonijem.
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46:05
21. epizoda
Lunjo otkriva da je Aleksej pobjegao u Rusiju zajedno s Natašom, uzevši prethodno novac iz banke. Da stvar bude gora, saznaje da je čitav slučaj Hilton Budva predan policiji. Serdar naredi Nikiti da, umjesto Aleka, 'dovrše' Savu Bačića.
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51:52
22. epizoda
Savo je u komi nakon što su ga pretukli Serdarovi ljudi. Lunjo je u sve većim financijskim problemima jer je dužan, između ostalog, i lokalnom dileru Toniju. U međuvremenu, Lunjo odlazi u bolnicu u posjet Savi, a isti plan ima i Nikita.
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54:39
23. epizoda
Nikita ne uspijeva ubiti Savu, koji se nakon buđenja iz kome ne sjeća kobne večeri i premlaćivanja. U posjet mu iznenada dolazi Nadja, a Olga odlazi u Podgoricu kako bi upoznala Vasilijevu majku. Jovo otvara kafić na plaži..
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53:07
24. epizoda
Jovana pokušava uvjeriti Nadju da Mila predstavlja opasnost za Savu. Dijana ima problema u hotelu zbog neplaćenih računa, a Zoro objašnjava svojoj obitelji da ne može oženiti djevojku iz sela. Nikita odlazi u bolnicu provjeriti sjeća li ga se Savo...
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1:00:28
25. epizoda
Jovo sazna da je Kristina trudna, no ona sve poriče. Lukin odnos s Enom prerasta u mnogo više od samog prijateljstva, dok Savo, na svoju odgovornost, izlazi iz bolnice. U posjetu mu dolazi Boro, prijatelj iz djetinjstva koji je u potrazi za sestričnom.
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54:05
26. epizoda
Olga priznaje Vasiliju da je nasamo obavila razgovor s njegovom majkom, koja joj je dala ultimatum. Jovo zbog svog kafića na plaži ima problem s susjednim lokalom, koji je u Bačićevom vlasništvu. Širi vijest da je Savo povezan s ubojstvom Serdara.
Dostupno još 16 dana
1:03:13
27. epizoda
Luka čitav dan provodi s Enom na plaži, a Bojani laže da je na poslu. Dijana potpisuje ugovor s Boškom, a Olga razgovara s Kristinom o Vasiliju i njegovom odnosu s majkom. Boro pokušava otkriti gdje je nestala njegova sestrična, dok Savo zaprosi Milu!
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55:46
28. epizoda
Miljana se ne snalazi u društvu Zorove obitelji. Kristina želi zadržati dijete, ali ne i oca tog djeteta! Savo otkriva Bojani da će početi živjeti s Milom, dok Valentinina sestra objašnjava Anči kako iza njezinih izjava na televiziji stoje neki drugi, opasni ljudi.
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51:41
29. epizoda
Boro pronalazi Agenciju Stars, za koju sumnja da je angažirala njegovu sestričnu. Bojana sreće starog prijatelja s fakulteta, kojeg moli za pomoć oko otkrivanja pravog Milinog identiteta. Lukin ujak Mitar dolazi kod Save s poslovnim prijedlogom.
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51:13
30. epizoda
Mitar dolazi u Stars, kao predstavnik njihovog novog klijenta iz Valone. Bojanin prijatelj Roman odlazi kod Sava u tvrtku ne bi li s Jovanom popričao o tome šta zna o Mili. Za to vrijeme Savo i Mila odlaze na večeru s potencijalnim investitorom.
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57:11
31. epizoda
Večera u Cetinju ne prolazi baš najbolje jer Mila ulazi u sukob s grofom Grazianom. Tom prilikom upoznaju i Niki de Napoli, desnu ruku grofa. Dijana dobiva otkaz, a Alek se sastaje s Tonyjem, koji mu govori da je u opasnosti.
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51:04
32. epizoda
Branimir savjetuje Eni da bi se trebala prestati viđati s Lukom. Miljana napada Romana jer je ostavio Bojanu samu, ne znajući da je Roman saznao tko je zapravo Mila Kovač. Ena i Luka su se na plaži prepustili strastima, no netko ih je opazio.
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50:38
33. epizoda
Olga i Jovo u neugodnoj su situaciji zbog Luke. Stana govori Anči od koga je Valentina saznala informacije, dok Savo, grof Graziano, Niki i Mila odlaze u Meljine. Grof Graziano želi predstaviti Savi svoju poslovnu ideju.
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51:51
34. epizoda
Bojana se žali Mirjani da nije sretna s Lukom. Ena govori Luki da može doći do originalnih snimki kada su zajedno bili na plaži. Grof Graziano priprema veliko iznenađenje svojoj kćeri Gabrijeli.
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59:18
35. epizoda
Branimir upozorava Luku da je njegova supruga Ena znala da ju netko slika. Roman i Bojana pronalaze na internetu puno članaka o Mili, koji će im pomoći da se približe istini. Luka posjećuje Enu u njezinom domu…
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55:07
36. epizoda
Roman ispituje Đuraškovića o Mili, no Đurašković ne želi ništa reći dok mu Bojana ne isplati dug. Senka vjeruje Žani da bi Nikita htio ubiti Aleka, a Roman se povjerava Bojani. Što je točno odlučio kada je u pitanju Đurašković?
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50:19
37. epizoda
Bojana govori Luki da ima osjećaj da više ne izgleda zanosno, s obzirom da očekuje dijete. Gabrijela odluči priznati svome ocu da je zaljubljena, no Boćo smatra kako to nije dobra ideja.
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54:04
38. epizoda
Mila otkriva Savi tko je zapravo Niki. Graziano iznenadi Selenu kada joj ispriča o njezinim dugovima u Trstu. U međuvremenu, Olga i Bojana posjećuju Luciju, a Gabrijela priznaje ocu da je zaljubljena u Boću. Grofu se to nimalo ne sviđa.
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