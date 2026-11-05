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Castle ,

Sezona 1 Epizoda 2

Mlada dadilja pronađena je mrtva u sušilici rublja luksuzne stambene zgrade. Castle i Beckett istražuju njezin privatni život i otkrivaju mrežu tajni, ljubavnih odnosa i laži među bogatim stanarima. U međuvremenu Castleova bivša supruga Meredith ponovno se pojavljuje u njegovu životu.

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  • Sezona 1

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