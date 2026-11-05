Castle ,
Mlada dadilja pronađena je mrtva u sušilici rublja luksuzne stambene zgrade. Castle i Beckett istražuju njezin privatni život i otkrivaju mrežu tajni, ljubavnih odnosa i laži među bogatim stanarima. U međuvremenu Castleova bivša supruga Meredith ponovno se pojavljuje u njegovu životu.Prikaži više
Sezona 1Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
41:02
1. epizoda
Poznati kriminalistički pisac Richard Castle suočava se s neobičnim slučajem kada ubojica počne oponašati ubojstva iz njegovih knjiga. Upoznaje detektivku Kate Beckett i pridružuje joj se u istrazi. Castle je toliko fasciniran njezinim načinom rada da odlučuje prema njoj oblikovati glavnu junakinju svoje nove knjige.
Dostupno još samo danas
39:31
2. epizoda
Mlada dadilja pronađena je mrtva u sušilici rublja luksuzne stambene zgrade. Castle i Beckett istražuju njezin privatni život i otkrivaju mrežu tajni, ljubavnih odnosa i laži među bogatim stanarima. U međuvremenu Castleova bivša supruga Meredith ponovno se pojavljuje u njegovu životu.
39:28
3. epizoda
Ubijen je tinejdžer iz bogate obitelji, a istraga vodi Castlea i Beckett u svijet privilegiranih srednjoškolaca. Iza luksuza i uspjeha otkrivaju ljubomoru, izdaju i opsesiju koje su dovele do tragedije.
Dostupno još 3 dana