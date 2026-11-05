Castle - Sezona 1 - 6. epizoda

Castle ,
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Muškarac je pronađen ubijen na neobičan način, s metalnim predmetom u ustima, a prizor upućuje na vudu-ritual. Kada se pojave nove žrtve, Castle i Beckett pokušavaju pronaći poveznicu među njima. Castleovo poznavanje neobičnih rituala pomaže istrazi, dok se pojavljuje i njegova bivša supruga.Prikaži više
Sezona 1Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
39:31
2. epizoda
Mlada dadilja pronađena je mrtva u sušilici rublja luksuzne stambene zgrade. Castle i Beckett istražuju njezin privatni život i otkrivaju mrežu tajni, ljubavnih odnosa i laži među bogatim stanarima. U međuvremenu Castleova bivša supruga Meredith ponovno se pojavljuje u njegovu životu.
39:28
3. epizoda
Ubijen je tinejdžer iz bogate obitelji, a istraga vodi Castlea i Beckett u svijet privilegiranih srednjoškolaca. Iza luksuza i uspjeha otkrivaju ljubomoru, izdaju i opsesiju koje su dovele do tragedije.
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39:53
4. epizoda
Ubijen je gradski vijećnik, a Castle i Beckett istražuju njegove političke veze i moguće neprijatelje. Istodobno Castle pokušava promovirati svoju novu knjigu, dok ga Beckett zadirkuje i pokušava izbaciti iz ravnoteže.
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41:13
5. epizoda
Na gradilištu je pronađeno smrznuto tijelo žene koja je nestala prije pet godina. Njezin suprug u međuvremenu je nastavio život, vjerujući da ga je napustila. Istraga otkriva da je nestanak skrivao mnogo mračniju priču.
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40:19
6. epizoda
Muškarac je pronađen ubijen na neobičan način, s metalnim predmetom u ustima, a prizor upućuje na vudu-ritual. Kada se pojave nove žrtve, Castle i Beckett pokušavaju pronaći poveznicu među njima. Castleovo poznavanje neobičnih rituala pomaže istrazi, dok se pojavljuje i njegova bivša supruga.
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