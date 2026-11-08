Castle - Sezona 1 - 8. epizoda

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Castle ,

Sezona 1 Epizoda 8

Žena je pronađena mrtva u kadi punoj motornog ulja. Istraga otkriva da je koristila tuđi identitet i da je njezina prošlost povezana s događajima od prije dvadeset godina. Castle i Beckett traže pomoć novinara koji istražuje istinite zločine kako bi razotkrili njezinu tajnu.

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  • Sezona 1

39:31
Castle - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Mlada dadilja pronađena je mrtva u sušilici rublja luksuzne stambene zgrade. Castle i Beckett istražuju njezin privatni život i otkrivaju mrežu tajni, ljubavnih odnosa i laži među bogatim stanarima. U međuvremenu Castleova bivša supruga Meredith ponovno se pojavljuje u njegovu životu.
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39:53
Castle - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Ubijen je gradski vijećnik, a Castle i Beckett istražuju njegove političke veze i moguće neprijatelje. Istodobno Castle pokušava promovirati svoju novu knjigu, dok ga Beckett zadirkuje i pokušava izbaciti iz ravnoteže.
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41:13
Castle - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Na gradilištu je pronađeno smrznuto tijelo žene koja je nestala prije pet godina. Njezin suprug u međuvremenu je nastavio život, vjerujući da ga je napustila. Istraga otkriva da je nestanak skrivao mnogo mračniju priču.
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40:19
Castle - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Muškarac je pronađen ubijen na neobičan način, s metalnim predmetom u ustima, a prizor upućuje na vudu-ritual. Kada se pojave nove žrtve, Castle i Beckett pokušavaju pronaći poveznicu među njima. Castleovo poznavanje neobičnih rituala pomaže istrazi, dok se pojavljuje i njegova bivša supruga.
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40:13
Castle - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Bogataš je pronađen mrtav, naguran u mali sef za nakit. Castle i Beckett povezuju ubojstvo s nizom pljački luksuznih kuća. Kako bi uhvatili počinitelja, Beckett mora glumiti Castleovu pratnju na raskošnom dobrotvornom balu.
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40:56
Castle - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Žena je pronađena mrtva u kadi punoj motornog ulja. Istraga otkriva da je koristila tuđi identitet i da je njezina prošlost povezana s događajima od prije dvadeset godina. Castle i Beckett traže pomoć novinara koji istražuje istinite zločine kako bi razotkrili njezinu tajnu.
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