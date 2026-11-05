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Castle ,

Sezona 1 Epizoda 1

Poznati kriminalistički pisac Richard Castle suočava se s neobičnim slučajem kada ubojica počne oponašati ubojstva iz njegovih knjiga. Upoznaje detektivku Kate Beckett i pridružuje joj se u istrazi. Castle je toliko fasciniran njezinim načinom rada da odlučuje prema njoj oblikovati glavnu junakinju svoje nove knjige.

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  • Sezona 1

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