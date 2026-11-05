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Castle ,

Sezona 1 Epizoda 4

Ubijen je gradski vijećnik, a Castle i Beckett istražuju njegove političke veze i moguće neprijatelje. Istodobno Castle pokušava promovirati svoju novu knjigu, dok ga Beckett zadirkuje i pokušava izbaciti iz ravnoteže.

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  • Sezona 1

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