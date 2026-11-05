Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Castle ,

Sezona 1 Epizoda 3

Ubijen je tinejdžer iz bogate obitelji, a istraga vodi Castlea i Beckett u svijet privilegiranih srednjoškolaca. Iza luksuza i uspjeha otkrivaju ljubomoru, izdaju i opsesiju koje su dovele do tragedije.

Prikaži više
Dostupno još 3 dana
Nastavi
Gledaj S1/E3
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 1

Slični sadržaji

Zaboravljeni slučaj
Dr. House
Djevojke na zadatku
Dobar i loš murjak
Inspektor Rex
Plima i oseka
Zatvorenik
Mreža laži
Na dužnosti
Za Elisu: Slučaj Claps
Zaokret
Poirot
Šest žena
Detektiv Murdoch
Varalica
Oglas