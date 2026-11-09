Castle - Sezona 1 - 10. epizoda

Castle ,
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Plastični kirurg Joshua Leeds pronađen je brutalno ubijen u svom automobilu. Castle i Beckett istražuju njegove pacijente i privatni život, a Castle istodobno počinje istraživati neriješeno ubojstvo Beckettine majke od prije deset godina.Prikaži više
Sezona 1Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
40:19
6. epizoda
Muškarac je pronađen ubijen na neobičan način, s metalnim predmetom u ustima, a prizor upućuje na vudu-ritual. Kada se pojave nove žrtve, Castle i Beckett pokušavaju pronaći poveznicu među njima. Castleovo poznavanje neobičnih rituala pomaže istrazi, dok se pojavljuje i njegova bivša supruga.
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40:13
7. epizoda
Bogataš je pronađen mrtav, naguran u mali sef za nakit. Castle i Beckett povezuju ubojstvo s nizom pljački luksuznih kuća. Kako bi uhvatili počinitelja, Beckett mora glumiti Castleovu pratnju na raskošnom dobrotvornom balu.
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40:56
8. epizoda
Žena je pronađena mrtva u kadi punoj motornog ulja. Istraga otkriva da je koristila tuđi identitet i da je njezina prošlost povezana s događajima od prije dvadeset godina. Castle i Beckett traže pomoć novinara koji istražuje istinite zločine kako bi razotkrili njezinu tajnu.
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11:11
9. epizoda
Dvije godine stara djevojčica Angela oteta je iz doma svojih posvojitelja, a otmičar traži 750.000 dolara otkupnine. Castle i Beckett istražuju obitelj i njezinu prošlost, dok se u slučaj uključuje i FBI-jev agent koji se natječe s Castleom za Beckettinu pozornost.
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