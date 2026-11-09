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Castle ,

Sezona 1 Epizoda 10

Plastični kirurg Joshua Leeds pronađen je brutalno ubijen u svom automobilu. Castle i Beckett istražuju njegove pacijente i privatni život, a Castle istodobno počinje istraživati neriješeno ubojstvo Beckettine majke od prije deset godina.

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  • Sezona 1

40:19
Castle - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Muškarac je pronađen ubijen na neobičan način, s metalnim predmetom u ustima, a prizor upućuje na vudu-ritual. Kada se pojave nove žrtve, Castle i Beckett pokušavaju pronaći poveznicu među njima. Castleovo poznavanje neobičnih rituala pomaže istrazi, dok se pojavljuje i njegova bivša supruga.
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40:13
Castle - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Bogataš je pronađen mrtav, naguran u mali sef za nakit. Castle i Beckett povezuju ubojstvo s nizom pljački luksuznih kuća. Kako bi uhvatili počinitelja, Beckett mora glumiti Castleovu pratnju na raskošnom dobrotvornom balu.
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40:56
Castle - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Žena je pronađena mrtva u kadi punoj motornog ulja. Istraga otkriva da je koristila tuđi identitet i da je njezina prošlost povezana s događajima od prije dvadeset godina. Castle i Beckett traže pomoć novinara koji istražuje istinite zločine kako bi razotkrili njezinu tajnu.
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11:11
Castle - Sezona 1 - 9. epizoda

9. epizoda

Dvije godine stara djevojčica Angela oteta je iz doma svojih posvojitelja, a otmičar traži 750.000 dolara otkupnine. Castle i Beckett istražuju obitelj i njezinu prošlost, dok se u slučaj uključuje i FBI-jev agent koji se natječe s Castleom za Beckettinu pozornost.
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41:11
Castle - Sezona 1 - 10. epizoda

10. epizoda

Plastični kirurg Joshua Leeds pronađen je brutalno ubijen u svom automobilu. Castle i Beckett istražuju njegove pacijente i privatni život, a Castle istodobno počinje istraživati neriješeno ubojstvo Beckettine majke od prije deset godina.
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