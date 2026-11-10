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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 2

Castle i Beckett natječu se s drugim detektivskim timom u rješavanju dva naizgled nepovezana ubojstva. Oboje pokušavaju dokazati da mogu brže riješiti slučajeve, ali njihovo nadmetanje donosi neočekivane rezultate.

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