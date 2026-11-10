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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 1

Castle se vraća u policijsku postaju nakon ljetne stanke, ali Beckett nije oduševljena njegovim povratkom. Zajedno istražuju ubojstvo muškarca povezanog s organiziranim kriminalom, a slučaj ih vodi prema opasnoj bandi.

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Castle 2
S2/E1
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  • Sezona 1

  • Sezona 2