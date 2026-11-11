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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 3

Tijekom Tjedna modea ubijena je mlada manekenka. Castle i Beckett ulaze u svijet mode, u kojem se iza glamura kriju ljubomora, rivalstvo i opasne tajne.

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  • Sezona 2

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