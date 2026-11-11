Castle ,
Dostupno još 2 dana
Castle i Beckett istražuju slučaj koji ih vodi do čovjeka s dvostrukim životom. Dok pokušavaju otkriti istinu, shvaćaju da je teško znati kome mogu vjerovati.Prikaži više
Sezona 1Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
Sezona 2Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
39:49
1. epizoda
Castle se vraća u policijsku postaju nakon ljetne stanke, ali Beckett nije oduševljena njegovim povratkom. Zajedno istražuju ubojstvo muškarca povezanog s organiziranim kriminalom, a slučaj ih vodi prema opasnoj bandi.
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40:29
2. epizoda
Castle i Beckett natječu se s drugim detektivskim timom u rješavanju dva naizgled nepovezana ubojstva. Oboje pokušavaju dokazati da mogu brže riješiti slučajeve, ali njihovo nadmetanje donosi neočekivane rezultate.
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40:52
3. epizoda
Tijekom Tjedna modea ubijena je mlada manekenka. Castle i Beckett ulaze u svijet mode, u kojem se iza glamura kriju ljubomora, rivalstvo i opasne tajne.
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