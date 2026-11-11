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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 4

Castle i Beckett istražuju slučaj koji ih vodi do čovjeka s dvostrukim životom. Dok pokušavaju otkriti istinu, shvaćaju da je teško znati kome mogu vjerovati.

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  • Sezona 1

  • Sezona 2

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