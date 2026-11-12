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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 5

Mladić odjeven kao vampir pronađen je mrtav. Istraga vodi Castlea i Beckett u neobičnu zajednicu ljudi opsjednutih vampirima, gdje svatko ima svoju tajnu.

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  • Sezona 2

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