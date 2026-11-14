Castle ,
Dostupno još 1 dan
Ubijen je muškarac povezan s kontroverznom internetskom stranicom za upoznavanje. Istraga otkriva ljubavne veze, prijevare i sukobe koji su mogli dovesti do ubojstva.Prikaži više
Sezona 2Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
40:56
6. epizoda
Mladić odjeven kao vampir pronađen je mrtav. Istraga vodi Castlea i Beckett u neobičnu zajednicu ljudi opsjednutih vampirima, gdje svatko ima svoju tajnu.
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41:28
7. epizoda
Pjevačica poznata po mračnim i zagonetnim tekstovima pjesama pronađena je mrtva. Castle i Beckett istražuju njezin život i pokušavaju otkriti krije li se trag do ubojice u njezinim posljednjim riječima.
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40:56
8. epizoda
Biciklist koji dostavlja poruke ubijen je, a istraga otkriva da je prenosio nešto mnogo važnije od običnih paketa. Castle i Beckett pokušavaju otkriti što je znao i tko ga je želio ušutkati.
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39:27
9. epizoda
Ubijen je muškarac povezan s kontroverznom internetskom stranicom za upoznavanje. Istraga otkriva ljubavne veze, prijevare i sukobe koji su mogli dovesti do ubojstva.
Dostupno još 1 dan