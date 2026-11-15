Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Castle ,

Sezona 2 Epizoda 11

Muškarac je pronađen ubijen, a ključni trag je peti metak. Castle i Beckett pokušavaju rekonstruirati što se dogodilo i otkriti tko od osumnjičenih skriva istinu.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan
Nastavi
Gledaj S2/E11
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 2

Slični sadržaji

Zaboravljeni slučaj
Dr. House
Djevojke na zadatku
Dobar i loš murjak
Chicago P.D.
Detektiv Murdoch
Poirot
Plima i oseka
Zaokret
Inspektor Rex
Vera
Smrt u raju
Odrasli
Zatvorenik
Oglas