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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 10

Pronalazak tijela vodi Castlea i Beckett do skupine ljudi koji se bave kupnjom i prodajom vrijednih predmeta. Među njima se kriju pohlepa, tajne i motiv za ubojstvo.

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  • Sezona 2

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