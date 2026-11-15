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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 12

Castle se ponovno susreće s bivšom ljubavi, Kyrom, koja se sprema udati. Njezino vjenčanje i događaji oko njega bude stare osjećaje te kompliciraju Castleov odnos s Beckett.

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  • Sezona 2

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