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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 7

Pjevačica poznata po mračnim i zagonetnim tekstovima pjesama pronađena je mrtva. Castle i Beckett istražuju njezin život i pokušavaju otkriti krije li se trag do ubojice u njezinim posljednjim riječima.

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  • Sezona 2

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