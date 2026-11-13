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Castle ,

Sezona 2 Epizoda 8

Biciklist koji dostavlja poruke ubijen je, a istraga otkriva da je prenosio nešto mnogo važnije od običnih paketa. Castle i Beckett pokušavaju otkriti što je znao i tko ga je želio ušutkati.

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  • Sezona 2

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