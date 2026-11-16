Castle ,
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Castle i Beckett istražuju ubojstvo irskog mafijaša. Slučaj ih vodi do sukoba kriminalnih skupina i krijumčarenja droge, a postaje osoban kada se pojave dokazi koji povezuju osumnjičenika s ubojstvom Beckettine majke.Prikaži više
Sezona 2Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
40:56
8. epizoda
Biciklist koji dostavlja poruke ubijen je, a istraga otkriva da je prenosio nešto mnogo važnije od običnih paketa. Castle i Beckett pokušavaju otkriti što je znao i tko ga je želio ušutkati.
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41:17
10. epizoda
Pronalazak tijela vodi Castlea i Beckett do skupine ljudi koji se bave kupnjom i prodajom vrijednih predmeta. Među njima se kriju pohlepa, tajne i motiv za ubojstvo.
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35:58
11. epizoda
Muškarac je pronađen ubijen, a ključni trag je peti metak. Castle i Beckett pokušavaju rekonstruirati što se dogodilo i otkriti tko od osumnjičenih skriva istinu.
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40:25
12. epizoda
Castle se ponovno susreće s bivšom ljubavi, Kyrom, koja se sprema udati. Njezino vjenčanje i događaji oko njega bude stare osjećaje te kompliciraju Castleov odnos s Beckett.
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41:10
13. epizoda
Castle i Beckett istražuju ubojstvo irskog mafijaša. Slučaj ih vodi do sukoba kriminalnih skupina i krijumčarenja droge, a postaje osoban kada se pojave dokazi koji povezuju osumnjičenika s ubojstvom Beckettine majke.
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