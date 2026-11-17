Castle ,
Dostupno još 2 dana
U parku je pronađena mrtva žena, oskudno odjevena i prekrivena umakom od karamеле. Castle i Beckett ulaze u neobičan svijet seksualnog fetišizma, gdje pokušavaju pronaći ubojicu.Prikaži više
Sezona 2Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
40:25
12. epizoda
Castle se ponovno susreće s bivšom ljubavi, Kyrom, koja se sprema udati. Njezino vjenčanje i događaji oko njega bude stare osjećaje te kompliciraju Castleov odnos s Beckett.
Dostupno još samo danas
41:10
13. epizoda
Castle i Beckett istražuju ubojstvo irskog mafijaša. Slučaj ih vodi do sukoba kriminalnih skupina i krijumčarenja droge, a postaje osoban kada se pojave dokazi koji povezuju osumnjičenika s ubojstvom Beckettine majke.
Dostupno još samo danas
41:04
14. epizoda
Obitelj se vraća s putovanja i pronalazi mrtvog muškarca u krevetu svoje kćeri. Istraga naizgled običnog provalnika otkriva veliku pljačku, dok Castle pokušava sakriti od Beckett da je proglašen jednim od najpoželjnijih neženja New Yorka.
Dostupno još 1 dan
41:10
15. epizoda
Bivši profesionalni igrač bejzbola pronađen je mrtav nakon humanitarnog putovanja na Kubu. Istraga vodi do kubanske zajednice u New Yorku, a Alexisino istraživanje obiteljskog podrijetla potiče Castlea da razmišlja o identitetu svojeg oca.
Dostupno još 1 dan