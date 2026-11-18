Castle ,
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Potraga za serijskim ubojicom se nastavlja. Ubojica provocira Castlea, Beckett i agenticu Shaw, a slučaj postaje osobno opasan kada Beckettin stan bude bombardiran. Castle mora iskoristiti svoju intuiciju kako bi spriječio novi napad.Prikaži više
Sezona 2Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
41:04
14. epizoda
Obitelj se vraća s putovanja i pronalazi mrtvog muškarca u krevetu svoje kćeri. Istraga naizgled običnog provalnika otkriva veliku pljačku, dok Castle pokušava sakriti od Beckett da je proglašen jednim od najpoželjnijih neženja New Yorka.
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41:10
15. epizoda
Bivši profesionalni igrač bejzbola pronađen je mrtav nakon humanitarnog putovanja na Kubu. Istraga vodi do kubanske zajednice u New Yorku, a Alexisino istraživanje obiteljskog podrijetla potiče Castlea da razmišlja o identitetu svojeg oca.
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40:24
16. epizoda
U parku je pronađena mrtva žena, oskudno odjevena i prekrivena umakom od karamеле. Castle i Beckett ulaze u neobičan svijet seksualnog fetišizma, gdje pokušavaju pronaći ubojicu.
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40:32
17. epizoda
Serijski ubojica počinje slati poruke policiji i najavljivati svoja ubojstva. Castle i Beckett udružuju se s FBI-jevom agenticom Jordan Shaw kako bi ga zaustavili, a Beckett primjećuje da se Castle dobro slaže s novom agenticom.
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