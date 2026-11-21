Castle ,
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Poznati kuhar pronađen je smrznut u kuhinji restorana. Castle i Beckett istražuju svijet vrhunske gastronomije, a Castle se pritom zbližava s bivšom školskom prijateljicom Beckett. Beckettina veza s Demmingom postaje sve ozbiljnija.Prikaži više
Sezona 2Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
41:10
18. epizoda
Potraga za serijskim ubojicom se nastavlja. Ubojica provocira Castlea, Beckett i agenticu Shaw, a slučaj postaje osobno opasan kada Beckettin stan bude bombardiran. Castle mora iskoristiti svoju intuiciju kako bi spriječio novi napad.
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41:01
19. epizoda
Kustos muzeja pronađen je mrtav nakon što ga je zdrobio kameni kip gargojla. Castle i Beckett otkrivaju da su i drugi članovi arheološke ekspedicije umrli pod čudnim okolnostima. Sve upućuje na drevnu mumiju i legendu o njezinu prokletstvu.
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41:12
20. epizoda
Castle gostuje u televizijskoj emisiji poznatog voditelja Bobbyja Manna. Tijekom snimanja voditelj mu šapne da ga netko želi ubiti, a ubrzo nakon toga umire. Castle sumnja da nije riječ o prirodnoj smrti i nagovara Beckett da istraže slučaj.
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41:17
21. epizoda
Ubijen je profesionalni lopov, a istraga otkriva da Esposito poznaje jednog od glavnih osumnjičenika. Situacija se dodatno komplicira kada se Beckett zbliži s detektivom Tomom Demmingom, koji također radi na slučaju.
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