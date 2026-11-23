Castle ,
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Ubojstvo mladog matematičara pogođenog metkom starim 200 godina vodi Castlea i Beckett u neobičan svijet tajnog društva zaljubljenika u viktorijansko doba. Castle počinje sumnjati da je u zločin umiješan putnik kroz vrijeme.Prikaži više
Sezona 2Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
Sezona 3Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
35:32
1. epizoda
Castle se vraća s odmora i ponovno susreće Beckett, ali njihov odnos više nije isti. Istražuju ubojstvo muškarca povezanog s američkom vojskom, a tragovi ih vode do tajne afere i političkih interesa.
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41:14
2. epizoda
Poznata vidovnjakinja pronađena je mrtva, a njezini klijenti i ljudi iz privatnog života postaju osumnjičenici. Castle se zabavlja njezinim navodnim sposobnostima predviđanja budućnosti, dok Beckett pokušava pronaći stvarne dokaze.
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41:16
3. epizoda
Castle i Beckett istražuju ubojstvo lovca na bjegunce koji je iza sebe ostavio tajanstvenu šifriranu poruku. Dok Castleove neobične teorije dobivaju sve više smisla, dolazak Beckettina bivšeg partnera budi njegovu ljubomoru.
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