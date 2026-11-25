Castle ,
Dostupno još 3 dana
Castle i Beckett odazivaju se na dojavu o ubijenom policajcu, no otkrivaju da je žrtva zapravo striper odjeven u policijsku uniformu. Istraga ih vodi u svijet muških striptiz-klubova i glumaca koji se bore za uspjeh.Prikaži više
Sezona 3Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
41:16
3. epizoda
Castle i Beckett istražuju ubojstvo lovca na bjegunce koji je iza sebe ostavio tajanstvenu šifriranu poruku. Dok Castleove neobične teorije dobivaju sve više smisla, dolazak Beckettina bivšeg partnera budi njegovu ljubomoru.
Dostupno još samo danas
40:55
4. epizoda
Ubojstvo mladog matematičara pogođenog metkom starim 200 godina vodi Castlea i Beckett u neobičan svijet tajnog društva zaljubljenika u viktorijansko doba. Castle počinje sumnjati da je u zločin umiješan putnik kroz vrijeme.
Dostupno još samo danas
41:00
5. epizoda
Na sprovodu nastaje pravi kaos kada nosači lijesa izgube kontrolu nad neobično teškim lijesom, iz kojeg, uz pokojnika, ispada i tijelo nepoznate žene. Dok Castle i Beckett istražuju misteriozni slučaj, Castleova veza s Ginom dolazi na kušnju kada se ona pokuša zbližiti s Alexis.
Dostupno još 1 dan
41:17
6. epizoda
Kada u uličici pronađu tijelo lijepe mlade žene, svi tragovi upućuju na zloglasnog serijskog ubojicu poznatog kao 3XK. Nakon što je prije četiri godine terorizirao New York i misteriozno nestao, čini se da se vratio. Castle i Beckett započinju smrtonosnu utrku s vremenom kako bi ga zaustavili prije nego što odnese nove žrtve.
Dostupno još 1 dan