Castle ,
Dostupno još 1 dan
Vlasnik trgovine mađioničarskom opremom pronađen je mrtav u spremniku za vodene trikove. Castle i Beckett istražuju svijet iluzionista i njihovih tajni, dok na vidjelo izlazi skrivena romansa Esposita i Lanie.Prikaži više
Sezona 3Popularna američka kriminalistička serija 'Castle' spaja napete istrage, misterije, humor i romantiku. U središtu radnje je Richard Castle, uspješni pisac kriminalističkih romana koji se, nakon što serijski ubojica počne oponašati zločine iz njegovih knjiga, pridružuje njujorškoj policiji. Ondje upoznaje odlučnu i inteligentnu detektivku Kate Beckett, koja nije oduševljena njegovim neobičnim metodama istraživanja. Unatoč početnim nesuglasicama, njih dvoje postaju neočekivan, ali uspješan detektivski dvojac koji rješava zamršene slučajeve ubojstava. Dok Castle svojom maštom i intuicijom pomaže u otkrivanju zločinaca, između njega i Kate razvija se posebna povezanost koja njihov odnos čini sve složenijim.Žanr: kriminalistički, misterijGlumci: Nathan Fillion, Stana Katic, Susan Sullivan, Ruben Santiago-HudsonDržava: SAD
40:39
9. epizoda
Tijelo poznate astrofizičarke pronađeno je u automobilu, a neobične okolnosti smrti potiču Castlea na teoriju o otmici izvanzemaljaca. Istraga postaje još tajanstvenija kada se pojavi vladin agent koji pokušava spriječiti daljnje istraživanje.
Dostupno još samo danas
40:56
10. epizoda
Ubojstvo vlasnika bara vodi Castlea i Beckett u tajanstvene podzemne tunele New Yorka i otkriva tragove povezane s razdobljem prohibicije. Dok istražuju slučaj, Castle razmišlja o kupnji vlastitog bara.
Dostupno još samo danas
40:21
11. epizoda
Glumica Natalie Rhodes priprema se za ulogu Nikki Heat u filmskoj adaptaciji Castleova romana i pridružuje se istrazi ubojstva poznate bračne posrednice. Njezino sve uvjerljivije oponašanje Beckett oduševljava Castlea, ali izaziva napetosti među njima.
Dostupno još 1 dan
41:12
12. epizoda
Vlasnik trgovine mađioničarskom opremom pronađen je mrtav u spremniku za vodene trikove. Castle i Beckett istražuju svijet iluzionista i njihovih tajni, dok na vidjelo izlazi skrivena romansa Esposita i Lanie.
Dostupno još 1 dan