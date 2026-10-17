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Chicago P.D. ,

Sezona 10 Epizoda 1

Oporavljajući se od smrti doušnice Anne Avalos, Voight se suočava s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa te primi nagrade za svoj trud u rušenju narkobosa Javiera Escana.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 7

  • Sezona 9

  • Sezona 10

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  • Sezona 7

  • Sezona 9

  • Sezona 10