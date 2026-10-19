Chicago P.D. ,
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Služba unutarnje kontrole ispituje je li Atwaterov postupak tijekom napetog uhićenja bi ispravan. Obavještajna služba nastavlja tajno istraživati Seana O'Neala i njegovu umiješanost u operaciju trgovine ljudima.Prikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
39:42
3. epizoda
Tim istražuje niz pljački ljekarni. Nakon što se Halstead potuče i ubije osumnjičenika, donese odluku koja mu promijeni život.
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40:13
4. epizoda
Zbog ubojstva Torres se vraća u svoj kvart dok mu Voight i Atwater pomažu na slučaju.
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39:59
5. epizoda
Upton pokušava pronaći nestalu tinejdžericu. Istraga je vodi do mračne mreže trgovine ljudima. O'Neal se umiješa u slučaj kada dozna da je njegov sin Sean povezan s nestalom djevojkom.
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