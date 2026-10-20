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Chicago P.D. ,

Sezona 10 Epizoda 7

Dokazi protiv Seana O'Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. U međuvremenu, otkriju da je Sean opasniji nego što su očekivali.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 10