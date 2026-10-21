Chicago P.D. ,
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Tim je na tragu provalnicima u kuće. Udružuje se s detektivom Borkowskim, starim Ruzekovim prijateljem, a kako slučaj napreduje, Torres se sukobljava s Borkowskim zbog različitog pristupa rješavanju slučajaPrikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
40:13
7. epizoda
Dokazi protiv Seana O'Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. U međuvremenu, otkriju da je Sean opasniji nego što su očekivali.
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40:12
8. epizoda
U pokušaju da odvrati tim od istrage o svom sinu, O'Neal ih usmjerava na drugi slučaj. U međuvremenu, Burgess se prisjeća teških trenutaka.
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40:12
9. epizoda
Nakon šokantnog otkrića, tim je sve bliže uhićenju Seana O'Neala, zbog čega otac donese odluku koja ugrozi slučaj.
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