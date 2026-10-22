Chicago P.D. ,
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Tijekom sprovoda Atwater i Burgess svjedoče zasjedi i pucnjavi u kojoj poginu pastor i vođa bande. Atwater mora ponovno uspostaviti odnos sa svojim ocem, koji je nedavno pušten iz zatvora, jer on može identificirati strijelca.Prikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
40:12
9. epizoda
Nakon šokantnog otkrića, tim je sve bliže uhićenju Seana O'Neala, zbog čega otac donese odluku koja ugrozi slučaj.
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39:54
10. epizoda
Tim je na tragu provalnicima u kuće. Udružuje se s detektivom Borkowskim, starim Ruzekovim prijateljem, a kako slučaj napreduje, Torres se sukobljava s Borkowskim zbog različitog pristupa rješavanju slučaja
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40:10
11. epizoda
Tijekom sprovoda Atwater i Burgess svjedoče zasjedi i pucnjavi u kojoj poginu pastor i vođa bande. Atwater mora ponovno uspostaviti odnos sa svojim ocem, koji je nedavno pušten iz zatvora, jer on može identificirati strijelca.
Dostupno još 1 dan