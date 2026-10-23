Chicago P.D. ,
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Nakon pucnjave Burgess i Ruzek su zaglavljeni u prepunom vlaku podzemne željeznice, a tim otkriva mračne obiteljske tajne dok slaže dijelove misterija. Zarobljena u rupi, Burgess doživi napad panike.Prikaži više
Sezona 7Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, kriminalistički, dramaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Sophia Bush, Jon SedaDržava: SAD
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
40:10
11. epizoda
Tijekom sprovoda Atwater i Burgess svjedoče zasjedi i pucnjavi u kojoj poginu pastor i vođa bande. Atwater mora ponovno uspostaviti odnos sa svojim ocem, koji je nedavno pušten iz zatvora, jer on može identificirati strijelca.
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40:12
12. epizoda
Ubojica Sean O'Neal zove Upton iz zatvora s osjetljivim informacijama o slučaju, dok tim radi na novom slučaju povezanim s njim i potencijalnim teroristom Richardom Beckom.
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40:12
13. epizoda
Chapman traži pomoć tima u hvatanju dilera droge koji je izbjegao zatvor nakon što je njezin doušnik nestao prije mnogo godina. Voight otkrije tajnu iz njezine prošlosti koja sada prijeti njezinoj karijeri i slučaju.
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