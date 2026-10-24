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Chicago P.D. ,

Sezona 10 Epizoda 15

Tim istražuje slučaj trovanja u obitelji koja se nalazila u zgradi u kojoj je bio laboratorij za proizvodnju metamfetamina povezan sa Samanthom Beck. Obavještajna jedinca smišlja način kako infiltrirati Ruzeka u Samanthinu operaciju.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 10

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  • Sezona 10