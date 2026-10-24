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Chicago P.D. ,

Sezona 10 Epizoda 16

Voight svjedoči na suđenju protiv zloglasnog narkobosa Artura Moralesa. Kad postane jasno da su Morales i njegovi ljudi utjecali na porotnika, Voight i tim čine sve da pravda pobijedi.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 10

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  • Sezona 10