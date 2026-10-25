Chicago P.D. ,
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Tragičan zločin približava Intelligence obitelji Beck. Ekipa nastavlja istraživati njezine aktivnosti i pokušava shvatiti koliko daleko seže opasna ideologija koja stoji iza obitelji.Prikaži više
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
39:36
15. epizoda
Tim istražuje slučaj trovanja u obitelji koja se nalazila u zgradi u kojoj je bio laboratorij za proizvodnju metamfetamina povezan sa Samanthom Beck. Obavještajna jedinca smišlja način kako infiltrirati Ruzeka u Samanthinu operaciju.
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40:12
16. epizoda
Voight svjedoči na suđenju protiv zloglasnog narkobosa Artura Moralesa. Kad postane jasno da su Morales i njegovi ljudi utjecali na porotnika, Voight i tim čine sve da pravda pobijedi.
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40:13
17. epizoda
Tim radi na slučaju pljačke i premlaćivanja u trgovini, a dokazi vode do neobičnog para osumnjičenika, otkrivajući mračnu osobnu dramu. Burgess nastavlja terapiju suočavajući se sa svojim traumama.
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