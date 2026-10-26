Chicago P.D. ,
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Upton prati trag iz starog slučaja koji se sada pretvara u potragu za nestalim djetetom. Haileyina opsesivna potraga utječe na njezino mentalno zdravlje.Prikaži više
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
40:13
17. epizoda
Tim radi na slučaju pljačke i premlaćivanja u trgovini, a dokazi vode do neobičnog para osumnjičenika, otkrivajući mračnu osobnu dramu. Burgess nastavlja terapiju suočavajući se sa svojim traumama.
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40:12
18. epizoda
Tragičan zločin približava Intelligence obitelji Beck. Ekipa nastavlja istraživati njezine aktivnosti i pokušava shvatiti koliko daleko seže opasna ideologija koja stoji iza obitelji.
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40:12
19. epizoda
Upton prati trag iz starog slučaja koji se sada pretvara u potragu za nestalim djetetom. Haileyina opsesivna potraga utječe na njezino mentalno zdravlje.
Dostupno još 1 dan