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Chicago P.D. ,

Sezona 10 Epizoda 21

Torres se nađe u dvojbi kada zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanost sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom. Dok se Torres trudi uravnotežiti svoj stari život s novim, Voight prati situaciju.

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  • Sezona 10

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