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Chicago P.D. ,

Sezona 10 Epizoda 22

Beckov teroristički napad je neminovan, pa Samanthu uhvati panika, zbog čega Ruzek otkriva da je detektiv te je uhiti. Tim se ipak trudi zaustaviti Beckov napad, koji bi rezultirao smrću nevine školske djece. U međuvremenu, Ruzeka upuca Samanthin sin te ga ostavi da umre. Beck pokušava pobjeći koristeći unuka kao štit.

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  • Sezona 10

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