Chicago P.D. ,
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Beckov teroristički napad je neminovan, pa Samanthu uhvati panika, zbog čega Ruzek otkriva da je detektiv te je uhiti. Tim se ipak trudi zaustaviti Beckov napad, koji bi rezultirao smrću nevine školske djece. U međuvremenu, Ruzeka upuca Samanthin sin te ga ostavi da umre. Beck pokušava pobjeći koristeći unuka kao štit.Prikaži više
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
40:12
19. epizoda
Upton prati trag iz starog slučaja koji se sada pretvara u potragu za nestalim djetetom. Haileyina opsesivna potraga utječe na njezino mentalno zdravlje.
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39:53
20. epizoda
Upton je oteta tijekom istrage i mora smisliti kako se izvući i preživjeti, dok je njezin tim pokušava naći.
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39:54
21. epizoda
Torres se nađe u dvojbi kada zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanost sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom. Dok se Torres trudi uravnotežiti svoj stari život s novim, Voight prati situaciju.
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40:12
22. epizoda
Beckov teroristički napad je neminovan, pa Samanthu uhvati panika, zbog čega Ruzek otkriva da je detektiv te je uhiti. Tim se ipak trudi zaustaviti Beckov napad, koji bi rezultirao smrću nevine školske djece. U međuvremenu, Ruzeka upuca Samanthin sin te ga ostavi da umre. Beck pokušava pobjeći koristeći unuka kao štit.
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