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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 7

Stari slučaj ponovno izlazi na površinu kada se pojave novi dokazi. Tim pokušava povezati prošlost i sadašnjost kako bi otkrio istinu.

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  • Sezona 11

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