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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 5

Jedna odluka donesena u djeliću sekunde ima ozbiljne posljedice za članove Intelligencea. Tim istražuje pucnjavu s više žrtava.

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  • Sezona 11

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