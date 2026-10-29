Chicago P.D. ,
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Tim istražuje nestanak djevojke povezan s migrantskom zajednicom. Burgess i Ruzek pokušavaju ponovno pronaći ravnotežu u privatnom životu.Prikaži više
Sezona 10Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: drama, kriminalistički, akcijaGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Tracy Spiridakos, Jesse Soffer, Patrick FluegerDržava: SAD
Sezona 11Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, drama, kriminalističkiGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Tracy SpiridakosDržava: SAD
40:10
1. epizoda
Nakon promjena u timu i posljedica prethodnih događaja, Voight pokušava ponovno stabilizirati Intelligence jedinicu. Novi slučaj odmah testira njihovu sposobnost da funkcioniraju pod pritiskom.
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40:12
2. epizoda
Ruzek se vraća poslu nakon dugog oporavka. Intelligence istražuje slučaj povezan s bivšim kriminalcem koji pokušava započeti novi život.
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40:01
3. epizoda
Tim istražuje nestanak djevojke povezan s migrantskom zajednicom. Burgess i Ruzek pokušavaju ponovno pronaći ravnotežu u privatnom životu.
Dostupno još 1 dan