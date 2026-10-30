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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 6

Atwater se nađe usred opasne situacije dok istraga vodi prema nasilnoj kriminalnoj skupini. Opstanak postaje glavni prioritet.

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  • Sezona 11

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