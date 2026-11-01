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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 9

Atwater preuzima vodeću ulogu u istrazi koja pogađa lokalnu zajednicu. Pitanja povjerenja i pripadnosti dolaze u prvi plan.

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  • Sezona 11

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