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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 8

Naizgled jednostavan slučaj ne odgovara dokazima na papiru. Intelligence otkriva da je stvarnost mnogo složenija nego što izgleda.

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  • Sezona 11

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