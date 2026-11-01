Chicago P.D. ,
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Otkrivanje novih dokaza o starom zločinu prisiljava tim da ponovno otvori slučaj za koji su svi mislili da je završen.Prikaži više
Sezona 11Serija 'Chicago P.D.' prati živote članova fiktivnog 21. policijskog okruga u Chicagu, gdje se spajaju svakodnevne borbe uniformiranih policajaca i elite – Obavještajne jedinice. Pod vodstvom detektiva Hanka Voighta, jedinica koristi neortodoksne metode, ponekad prelazeći granice zakona kako bi riješila zločine i zaštitila građane. Voight, iako poznat po svom agresivnom pristupu, duboko je odan svom timu i suosjeća sa žrtvama kriminala. Sa strašnom prošlošću koja uključuje gubitak supruge i oca, Voight odgaja detektivku Erin Lindsay, koju je upoznao dok je bila delikventkinja. 'Chicago P.D.' prikazuje intenzivne i emotivne borbe za pravdu unutar jednog od najopasnijih gradskih okruga.Žanr: akcija, drama, kriminalističkiGlumci: Jason Beghe, Elias Koteas, Jesse Soffer, Patrick Flueger, Tracy SpiridakosDržava: SAD
40:30
7. epizoda
Stari slučaj ponovno izlazi na površinu kada se pojave novi dokazi. Tim pokušava povezati prošlost i sadašnjost kako bi otkrio istinu.
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40:40
8. epizoda
Naizgled jednostavan slučaj ne odgovara dokazima na papiru. Intelligence otkriva da je stvarnost mnogo složenija nego što izgleda.
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40:20
9. epizoda
Atwater preuzima vodeću ulogu u istrazi koja pogađa lokalnu zajednicu. Pitanja povjerenja i pripadnosti dolaze u prvi plan.
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