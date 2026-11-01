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Chicago P.D. ,

Sezona 11 Epizoda 10

Otkrivanje novih dokaza o starom zločinu prisiljava tim da ponovno otvori slučaj za koji su svi mislili da je završen.

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  • Sezona 11

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